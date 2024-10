Eleições em Manaus: conheça David Almeida, candidato do 2º turno

Saiba quem é David Almeida, candidato a reeleição no 2º turno das Eleições Municipais de Manaus 2024 Crédito: Reprodução/Instagram @davidakmeidaam

Com mais de 100% das urnas eletrônicas apuradas, as Eleições Municipais de Manaus 2024 (Amazonas) terão um 2º turno disputado pelo atual prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL). Com 32,16% dos votos válidos neste 1º turno, saiba quem é o candidato à reeleição David Almeida, eleito em 2020 a prefeitura da cidade. Quem é David Almeida (Avante), candidato à prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) tem 54 anos de idade e é formado em Direito. De acordo com o site institucional do candidato, ele já trabalhou como radialista, bancário, motorista e bilheteiro no aeroporto Eduardo Gomes, de Manaus.

Em 2006, foi eleito deputado estadual com 7.569 dos votos válidos, sendo reeleito em 2010 e 2014 ao cargo de deputado. Em sua carreira política, atuou na presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia do estado. Em 2017, assumiu o governo interino do Amazonas após o mandato de José Melo de Oliveira, governador da época, ser cassado. Tentou a eleição ao governo do estado no ano seguinte, 2018, mas não venceu. Disputa a reeleição nas eleições de 2024 pelo mesmo partido, Avante, tendo como vice Renato Junior, também do Avante.

A diferença entre ele e Amazonino Mendes foi pouca, apenas 23 mil votos de diferença, com o candidato do Podemos alcançando 48,73% dos votos. A vitória de David foi dedicada à mãe, que havia morrido de Covid-19 um dia antes das votações, no sábado, 28 de novembro. David Almeida: apoio a Bolsonaro em 2022 Nas eleições presidenciais de 2022, David Almeida anunciou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no 2º turno das eleições. A decisão ia contra o caminho seguido por seu partido, Avante, que fazia parte da coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

David Almeida: investigado por corrupção nas vésperas das eleições 2024 No dia 2 de outubro, um relatório divulgado pelo Ministério Público Federal (MPF) apontou que a irmã de David Almeida, que ocupa o cargo de secretária municipal da Educação, teria recebido R$ 100 mil. A informação foi divulgada pelo site Terra. De acordo com a matéria, o prefeito é investigado pela Polícia Federal por receber propina para favorecer a empresa Tumpex em licitações em Manaus. O dinheiro teria sido entregue à irmã de Almeida, Dulce, por José António Marques, sócio da Tumpex, que é responsável pela coleta de lixo na cidade.

De acordo com o relatório, a propina foi entregue para que a prefeitura privilegiasse a Tumpex em uma licitação de R$ 6 milhões para a compra de ráfia para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. A PF conseguiu as informações a partir de uma escuta colocada na linha telefônica de José Antônio.