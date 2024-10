Debate do 2º turno em João Pessoa hoje, 14: horário e onde assistir

Hoje, dia 14, acontecerá o primeiro debate para o segundo turno nas cidades onde as eleições ainda não foram decididas no último dia 6 de outubro. Em João Pessoa , capital da Paraíba, o debate será transmitido pela TV Bandeirantes, com a participação dos candidatos Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL).

Também podem se mover livremente pelo cenário, porém, enquanto um fala, o outro deve evitar gestos bruscos ou reações que interfiram no raciocínio do oponente.

No segundo bloco, os jornalistas fazem questões alternadamente, com comentários do opositor. O terceiro bloco inicia com mais uma disputa direta com mais 12 minutos concedidos a cada concorrente.

Durante as considerações finais, cada um terá dois minutos para falar, com base nos cinco tópicos mais pesquisados pelos eleitores durante o debate.

Debate do 2º turno à Prefeitura de João Pessoa hoje: quem serão os participantes

Cícero Lucena (PP) é candidato à reeleição na prefeitura de João Pessoa. Caso seja eleito, será a quarta gestão de Cícero como chefe do Executivo municipal. Durante o primeiro turno, ele quase garantiu sua vitória ainda no dia 6 de outubro.