8 praias para conhecer em João Pessoa

Com o fim do domínio espanhol e a restauração da autonomia portuguesa, a cidade retomou seu crescimento sob o nome de Paraíba do Norte, até finalmente ser renomeada em homenagem ao político paraibano João Pessoa, após seu assassinato em 1930, um evento que precipitou a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.

Vizinha à Praia de Tambaú, a Praia de Cabo Branco é outra joia da costa de João Pessoa. Conhecida por suas falésias de arenito que se erguem majestosas ao longo da costa, Cabo Branco oferece um cenário pitoresco e tranquilo. A praia é também um ponto de encontro para os amantes do ciclismo e do jogging, graças ao seu extenso calçadão. Além disso, é nela que se encontra o Farol do Cabo Branco, o ponto mais oriental das Américas, proporcionando vistas deslumbrantes do oceano Atlântico.

A Praia do Bessa é ideal para famílias, com sua atmosfera tranquila, águas calmas e piscinas naturais seguras para crianças (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock)

3. Praia do Bessa

A Praia do Bessa é uma das preferidas dos moradores locais, graças à sua atmosfera mais tranquila e familiar. Com uma extensa faixa de areia e águas calmas, é o lugar perfeito para um dia de lazer com a família. A praia também é conhecida por suas piscinas naturais que se formam durante a maré baixa, oferecendo um ambiente seguro e divertido para as crianças. Os quiosques ao longo da praia servem petiscos e bebidas, tornando o Bessa um ótimo lugar para passar o dia.

4. Praia do Seixas

A Praia do Seixas é conhecida por ser o ponto mais oriental das Américas, onde os primeiros raios de sol iluminam o continente. Além de sua importância geográfica, a praia oferece águas claras e calmas, ideais para mergulho e snorkel. Os corais próximos à costa abrigam uma rica vida marinha, tornando a Praia do Seixas um destino popular para os amantes da natureza e do ecoturismo.

A Praia do Sol é um refúgio perfeito para quem busca paz e tranquilidade (Imagem: NickSpinder | Shutterstock)

5. Praia do Sol

Localizada um pouco mais ao sul de João Pessoa, a Praia do Sol é uma das mais tranquilas e preservadas da região. Com acesso um pouco mais restrito, ela é menos frequentada, o que a torna um refúgio perfeito para quem busca paz e tranquilidade. Suas areias brancas e águas transparentes proporcionam um cenário paradisíaco, ideal para relaxar e aproveitar a beleza natural sem a agitação das praias mais centrais.

6. Praia da Penha

A Praia da Penha é famosa pelo Santuário de Nossa Senhora da Penha, um dos pontos de peregrinação mais importantes da Paraíba. Além do significado religioso, a praia oferece uma beleza natural impressionante, com águas calmas e recifes que formam piscinas naturais durante a maré baixa. A Penha é perfeita para um dia tranquilo de lazer, com a possibilidade de combinar atividades de praia com uma visita cultural ao santuário.