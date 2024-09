PF prende vereadora em João Pessoa por suspeita de aliciamento de eleitores

Raíssa Lacerda (PSB), vereadora de João Pessoa, foi presa na manhã desta quinta-feira, 19, pela Polícia Federal (PF), na realização da segunda fase da operação Território Livre das forças federais que tinha objetivo de combater o crime de aliciamento violento de eleitores.

Segundo a PF, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em João Pessoa. A política é candidata à reeleição. Segundo informações do g1, ela é suspeita ldierar um esquema que obrigava pessoas de alguns bairros da capital paraibana a votarem nela. De acordo com a investigação, se utilizando, algumas vezes, de meios violentos para o objetivo. Além dele, outras três pessoas também foram presas, e uma mulher ainda continua sendo procurada.



Além de Raíssa os presos foram, Pollyanna Monteiro Dantas dos Santos, suspeita de coagir moradores; Taciana Batista do Nascimento, usada por Pollyana para exercer sua influência na comunidade e Kaline Neres do Nascimento Rodrigues, articuladora de Raíssa Lacerda no Alto do Mateus e há suspeitas de ligação com facções do bairro.