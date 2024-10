Cícero Lucena no 2º turno: conheça candidato à reeleição em João Pessoa

Empresário da construção civil, Cícero Lucena disputará sua reeleição para a prefeitura de João Pessoa no 2º turno Crédito: Instagram/@cicerolucena

Filiado ao Partido Progressistas, Cícero Lucena (PP) irá ao 2º turno na disputa a prefeito de João Pessoa, capital de Paraíba. O atual chefe do Executivo municipal, ao lado do vice Léo Bezerra (PSB), obteve 49,19% dos votos válidos, contra 21,78% do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL). Conheça o prefeito que pode ser reeleito e veja detalhes sobre sua carreira na política. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem é Cícero Lucena? Caso seja reeleito, Cícero Lucena Filho, de 67 anos, estará a partir de janeiro de 2025 em seu quarto mandato pela prefeitura de João Pessoa.

Natural de São José dos Pinhais (PB), Lucena iniciou sua carreira na política em 1990, aos 33 anos, quando assumiu a cadeira de vice-governador do estado pelo PMDB. Em 1994, com a candidatura do então governador Cunha Lima ao Senado, Cícero subiu ao cargo para concluir o mandato. Com isso, o paraibano de então 37 anos de idade se tornou o político mais jovem a assumir o governo da Paraíba. O empresário da construção civil se candidatou à prefeitura de João Pessoa pela primeira vez em 1997, vencendo o pleito e se reelegendo em 2001. Ele também conseguiu ser eleito ao cargo de senador da Paraíba, no qual permaneceu de 2007 a 2015.