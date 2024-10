Datafolha: um terço dos fortalezenses se considera petista; 23% se dizem bolsonaristas

Pesquisa Datafolha Fortaleza questionou se os eleitores da Capital se identificam como "petistas" ou "bolsonaristas" Crédito: FÁBIO LIMA

A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada na última quinta-feira, 10, questionou aos eleitores da Capital sobre a polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL). O levantamento aponta que 33% dos entrevistados se definiram como petistas, enquanto 23% indicaram bolsonaristas. A cidade é a única da região Nordeste em que um embate direto entre os dois partidos é observado no segundo turno. Ao todo, 826 pessoas, com 16 anos de idade ou mais, foram entrevistadas entre os dias 8 e de 9 de outubro em Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Considerando uma escala de 1 a 5, em que 1 é “bolsonarista” e 5 “petista”, o levantamento pedia para o eleitor indicar em qual número se encaixa.

Já a quantidade de eleitores que se definiram como petistas chegou a 44%, com 11% de respostas para o número 4 e 33% para o número 5. Do número total de pessoas que se consideraram petistas, mulheres se sobressaem com 49%, enquanto 40% são homens. Além disso, 3% dos entrevistados responderam “nenhum” e 1% apontou que “não sabe”. A margem de erro da pesquisa Datafolha Fortaleza é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-03752/2024.

Considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 petista, em qual número você se encaixa? 1 (Bolsonarista)- 23%

2- 7%

3- 21%

4- 11%

5 (Petista)- 33%

Nenhum: 3%

Não sabe: 1% Homens mais bolsonaristas, mulheres mais petistas Na enquete, há uma variação de acordo com o gênero do eleitor entrevistado. Isto porque, enquanto no público masculino 34% se diz bolsonarista (respostas 1 e 2), o número cai para 27% entre as mulheres. Bolsonaristas (1 + 2)

Homens: 34%

Mulheres: 27%

Por outro lado, 40% se diz petista (respostas 4 e 5) no público masculino, número que cresce para 49% entre as mulheres. Petistas (4 + 5)

Homens: 40%

Mulheres: 49%

