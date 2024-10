Datafolha: Em Fortaleza, mais mulheres se dizem petistas enquanto homens mais bolsonaristas

Pesquisa Datafolha mediu como os eleitores em Fortaleza se identificam entre petistas e bolsonaristas Crédito: Reprodução Rede Sociais

O segundo turno das eleições em Fortaleza traz uma polarização nacional envolvendo o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Partido Liberal (PL), do ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro.

A pesquisa Datafolha, encomendada pelo OPOVO, perguntou aos eleitores de Fortaleza se eles se consideram mais bolsonaristas ou petistas. O questionário apontou uma escala de 1 a 5 para apontar o espectro político onde a pessoa melhor se encaixaria, onde 1 é bolsonarista e 5 petista. 23% dos entrevistados disseram-se bolsonaristas, enquanto 33% consideram-se petistas. Outros 7% colocaram-se mais para bolsonaristas, 11% mais para petistas e 21% responderam 3, colocando-se no meio entre os polos apresentados. 3% responderam nenhum e 1% não soube responder.

Ao todo, 826 pessoas, com 16 anos de idade ou mais, foram entrevistadas entre os dias 8 e de 9 de outubro em Fortaleza. A margem de erro da pesquisa Datafolha Fortaleza é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-03752/2024. Considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 petista, em qual número você se encaixa? 1 (Bolsonarista)- 23%

2- 7%

3- 21%

4- 11%

5 (Petista)- 33%

Nenhum: 3%

Não sabe: 1%

Homens mais bolsonaristas, mulheres mais petistas Na enquete, há uma variação de acordo com o gênero do eleitor entrevistado. Isto porque, enquanto no público masculino 34% se diz bolsonarista (respostas 1 e 2), o número cai para 27% entre as mulheres. Bolsonaristas (1 + 2)

Homens: 34%

Mulheres: 27% Por outro lado, 40% se diz petista (respostas 4 e 5) no público masculino, número que cresce para 49% entre as mulheres.

Petistas (4 + 5)

Homens: 40%

Mulheres: 49%

CONFIRA AQUI O AGREGADOR Como a pesquisa Datafolha é feita? A pesquisa é quantitativa, por amostragem. Questionários são aplicados em abordagem pessoal presencial em pontos de fluxo de pessoas espalhados por Fortaleza. As respostas são coletadas com utilização de tablet e questionário eletrônico.

Onde a pesquisa Datafolha é feita? A pesquisa Datafolha em Fortaleza é realizada em 59 pontos de abordagem sorteados em todas as regiões de Fortaleza. A relação completa dos bairros onde a pesquisa é feita será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o sétimo dia seguinte à data de registro da pesquisa, conforme resoluções do TSE. Como o Datafolha escolhe quem é entrevistado? Os entrevistados pelo Datafolha são selecionados em três etapas: