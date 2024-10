Lula crê em vitória de Boulos: "Pode fazer muito bem ao povo de São Paulo"

O presidente destacou que assistiu ao jogo da seleção brasileira e falou que algum jogador do Fortaleza caberia no time Crédito: Reprodução/YouTube

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acredita em uma vitória de Guilherme Boulos (Psol) para prefeito de São Paulo. A declaração foi dada com exclusividade à Rádio O POVO CBN nesta sexta-feira, 11, em Fortaleza, durante entrevista ao jornalista Jocélio Leal. O petista também apontou que tem dado atenção à capital paulista por estar em um cenário eleitoral de disputa entre o que chamou de lulismo e bolsonarismo. Boulos concorre contra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Eu fui duas vezes a São Paulo porque lá é uma briga que está estabelecida entre o tal do lulismo e o tal do bolsonarismo. Eu leio que o Boulos pode ganhar as eleições", disse Lula.