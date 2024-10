Ao vivo: Lula é entrevistado em Fortaleza na rádio O POVO CBN

Clique aqui para abrir a entrevista no Youtube

O presidente chegou a Fortaleza na noite de quinta-feira, 10, para cumprir agenda de governo e da campanha de Evandro Leitão (PT).

Confira as agendas de Lula no Ceará:

A partir de 10 horas, Lula particia da inauguração de 1.296 unidades de um residencial que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, no Cidade Jardim I Módulo IV, localizado no Conjunto José Walter. O ministro de Cidades, Jader Filho (MDB), estará presente.

Às 15 horas, Lula estará no Centro de Eventos para a entrega de 113 ônibus escolares para os municípios cearenses, juntamente do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).