Lula diz estar confiante de que Evandro Leitão será prefeito Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira, 11, estar "confiante" de que o candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, será eleito no segundo turno das eleições. Chamou, ainda, o ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará, de "maior liderança política" do Estado e "rei do voto do Estado".

"Estou confiante que o Evandro vai ser o prefeito de Fortaleza, porque primeiro ele tem o apoio da maior liderança política do Ceará, que é o Camilo. Vamos ser franco, ele é o rei do voto do Estado. E tem o governador Elmano (de Freitas)", disse.

A declaração se deu em entrevista do presidente à rádio O Povo/CBN de Fortaleza. Lula evitou, porém, criticar o adversário de Leitão, o bolsonarista André Fernandes (PL). "Não conheço o adversário do Evandro, então não posso falar mal de quem não conheço", afirmou.