Quatro municípios do Litoral Leste terão mulheres no comando a partir de 2025

Famoso por suas belas praias e por suas grandiosas festas de Carnaval , o município de Aracati elegeu Roberta de Bismarck (Podemos) com 57,20% dos votos . Sua carreira na política começou em 2017 ao compor a chefia do gabinete de Bismarck Maia (Podemos) , em seu primeiro mandato como prefeito de Aracati. Já em 2020, foi eleita vereadora e deverá assumir a prefeitura em 2025, ao lado de sua vice, Ana Mello (Podemos).

Quatro municípios que compõem o Litoral Leste do Ceará a partir de 2025 serão liderados por mulheres. Aracati, Beberibe, Cascavel e Fortim elegem candidatas para estar à frente do Executivo municipal, tendo em Beberibe, a reeleição da prefeita em exercício.

Em Beberibe, foi reeleita a prefeita Michelle Queiroz (PP) com 56,40% dos votos após disputar com mais três candidatos. O município localizado a 81,1 quilômetro de Fortaleza é destaque por suas falésias naturais que atraem turistas e alavancam a economia da cidade. Candidata pelo Partido Liberal em 2020, Michelle migrou para o Progressista e segue na gestão do município até 2029.

Com 54,61% dos votos, a médica Ana Afif Queiroz (PP) foi eleita no município de Cascavel. Aos 36 anos, deverá estar a frente do município que tem as praias de Caponga e Barra Nova como principais atrativos turísticos.

Em sua primeira candidatura, Delma Ferreira (MDB) se elegeu como prefeita de Fortim apurando 66,69% dos votos. Ela é formada em direito e contava com o apoio do atual prefeito Naselmo Ferreira (MDB). A cidade se localiza a 111 quilômetros da Capital e tem aproximadamente 16.300 habitantes.