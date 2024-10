Na cidade cearense mais violenta do País, todos os candidatos são do mesmo partido e só 1 não entrou

Urna eletrônica Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Passadas as eleições municipais em todo o Brasil, um caso chama atenção no Ceará. Em São João do Jaguaribe, distante 221,71 km de Fortaleza, apenas uma pessoa que concorreu a um cargo político não foi eleita. O prefeito Raimundo Cesar (PSD) foi reeleito com 100% dos votos válidos. Ele era o único candidato ao Executivo. Da totalidade dos eleitores, 212 votaram brancos ou nulos, todos os demais foram para o gestor. Já na Câmara Municipal do município, foram dez candidatos para as nove vagas disponíveis. Sendo assim, um ficou na suplência e os demais concorrentes conseguiram uma cadeira. Todos os postulantes são também do PSD.