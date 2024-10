Com R$ 30 mi de investimento e mil empregos, Grendene inaugura fábrica no Crato

Crédito: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA

É a segunda cidade de atuação da empresa no Ceará, que tem atividade também em Sobral, a 248km da Capital. O início da operação ocorreu no dia 1º de outubro e foi acompanhado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

A Grendene inaugurou uma segunda unidade no Crato, a 569 quilômetros de Fortaleza, com investimento de R$ 30 milhões e a geração de mil novos empregos formais.

Produção e marcas

"O que vemos aqui é o reflexo de investir constantemente em desenvolvimento, no crescimento da região do Cariri e no Brasil", declarou Pedro Grendene, vice-presidente da empresa.

Com três mil funcionários no Cariri, a Grendene levou três anos na construção da nova fábrica. A unidade vai atuar na produção de calçados, palmilhas, entresolas e solados de EVA.