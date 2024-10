Camilo cumpre agenda no MEC após voltar de férias dedicadas às eleições

Fortaleza e Caucaia seguem para segundo turno e candidatos petistas contam com o apoio do ministro

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), publicou no início da noite desta segunda-feira, 7, foto em reunião para sinalizar volta às atividades da pasta após as férias. Camilo estava desde o dia 23 de setembro fora do ministério se dedicando a campanhas eleitorias no Ceará, com foco especialmente no Interior.

Na publicação, o petista escreveu que estava alinhando pacotes de ações para valorização dos professores. Após um mês intenso de atividades políticas, o Partido dos Trabalhadores apurou o total de 46 prefeituras no Estado, sendo derrotado em cidades em que Camilo esteve fortemente atuante como Juazeiro do Norte, Iguatu e também Sobral, que apoiava Izolda Cela (PSB), que foi sua vice enquanto governador do Ceará.