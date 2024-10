PL apoia 5 dos 11 prefeitos eleitos nas capitais; PT, dois

FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-09-2024: Preparação das urnas eletrônicas. TRE. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O resultado do primeiro turno das eleições municipais de 2024 mostrou que os apoiadores do presidente Lula Inácio Lula da Silva (PT) ficaram em desvantagem no comparativo com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente apoiou 5 dos 11 prefeitos eleitos nas capitais brasileiras — sendo dois do PL. Já Lula ajudou a eleger dois, nenhum deles do PT. Das 26 capitais que realizaram eleições, 15 definirão seus futuros gestores apenas no segundo turno, enquanto 11 já estão eleitos.

Dos vencedores, cinco foram apoiados por Jair Bolsonaro: JHC (PL), em Maceió (AL); Tião Bocalom (PL), em Rio Branco (AC); Bruno Reis (União), em Salvador (BA); Arthur Henrique, em Boa Vista (RR) e Dr. Furlan, em Macapá (AP). Lula apadrinhou João Campos (PSB), reeleito no Recife, e Eduardo Paes (PSD), reeleito no Rio de Janeiro. Na cidade de Fortaleza, os dois partidos, representados por André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentam no segundo turno, que será realizado no dia 27 de outubro. Com 100% das urnas apuradas, Fernandes teve 40,20% (562.305) dos votos, enquanto Leitão ficou com 34,33% (480.174). A Capital contabilizou 1.495.062, nos quais 39.328 foram brancos e 57.003 nulos .

O cenário de polarização nacional se repete em Cuiabá (MT), onde Alíbio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT) disputarão o cargo de gestor municipal no segundo turno. O candidato do PL recebeu 39,61% (126.944), enquanto o petista arrecadou 28,31% (90.719) dos votos válidos. Capitais onde ocorrerá segundo turno Nas 14 capitais que terão segundo turno, quatro terão embate entre apadrinhados de Lula e Bolsonaro. Emilia Correa (PL) e Luiz Roberto (PDT) concorrem à Prefeitura de Aracaju (SE). A candidata do PT, Candisse Carvalho, ficou de fora da disputa. Em Fortaleza (CE), André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam o Paço Municipal. Durante a campanha eleitoral, Leitão fez questão de reforçar que é apoiado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas, pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Bolsonarista histórico, Fernandes evitou associar sua imagem à do ex-presidente.

Em Natal (RN), Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT) disputam a Prefeitura. Freire conta com o apoio do ex-presidente, que participou de um ato de campanha do candidato, afirmando que Natal merecia uma administração de ponta com pessoas sérias e capacitadas como Paulinho. Bonavides é filiada ao PT e conta com a ajuda de Lula na campanha. No Norte do Brasil, os eleitores das cidades de Belém (PA), Palmas (TO), Porto Velho (RO) também decidirão seus respectivos gestores municipais no dia 27 de outubro. Delegado Eder Mauro (PL) e Igor Normando (MDB) concorrem à Prefeitura de Belém. Mauro pertence ao partido de Bolsonaro, já Igor deve contar com o apoio do campo progressista para derrotar a extrema direita. A eleição para a Prefeitura de Palmas terá segundo turno pela primeira vez na história. A advogada Janad Valcari (PL) e o ex-deputado federal Eduardo Siqueira Campos (Pode) disputam o cargo.

Mariana Carvalho (União) e Léo Moraes (Pode) concorrem à Prefeitura de Porto Velho (RO). Mariana é apoiada por Bolsonaro, pelo atual prefeito da cidade, Hildon Chaves (PSDB), que concluiu seu mandato neste ano. Já Léo, que tentou se desviar da polarização na campanha e se apresentou como um nome de centro. Duas capitais do Sudeste escolhem seu prefeito no segundo turno das eleições. Em Belo Horizonte (MG), os candidatos Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) disputarão o pleito municipal. Na véspera da votação, Fuad ganhou reforço em sua campanha. Lideranças do PV, PSB e Psol e militantes do PT, reiteraram o apoio ao candidato, que tenta a reeleição. Em São Paulo (SP), disputa está entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol). Após votar na Vila Militar de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, Bolsonaro afirmou que estaria ao lado de “qualquer um” que fosse contra Guilherme Boulos, que por sua vez, conta com o apoio do presidente Lula.

Na disputa pela Prefeitura de Campo Grande (MS), os candidatos de Bolsonaro e Lula ficaram de fora do segundo turno, dessa forma, concorrem ao pleito a atual prefeita da cidade, Adriane Lopes (PP) e a ex-governadora Rose Modesto (União). Já em Cuiabá (MT), Lula e Bolsonaro estão representados por Lúdio (PT) e Abílio (PL), respectivamente. Conforme a última pesquisa divulgada no sábado, 5, o bolsonarista tinha 35% dos votos válidos, enquanto Lúdio tinha 24%. O levantamento sinalizava que a disputa seria travada no segundo turno. Pela Prefeitura de Goiânia (GO) disputam Fred Rodrigues (PL), apoiado por Bolsonaro, e Sandro Mabel (União), candidato do governador Ronaldo Caiado (União). A candidata apoiada por Lula, Adriana Accorsi, ficou em terceiro lugar, com 24,44% dos votos válidos.