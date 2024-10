Sobrinho de Dilma, Pedro Rousseff é eleito vereador em Belo Horizonte

Com 99,45% das urnas apuradas, Pedro Rousseff figura como o sexto vereador mais votado em Belo Horizonte , com 17.550. Formado em administração, o político se tornou uma das grandes apostas do PT na capital mineira e recebeu, inclusive, o número 13.000 na cédula.

Sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff , Pedro Rousseff foi eleito vereador em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, neste domingo, 6. A Eleição de 2024 representou a primeira candidatura do petista, que tem 24 anos de idade.

De acordo com o Metrópoles, o PT repassou R$ 174 mil do fundo eleitoral para alavancar a campanha de Pedro Rousseff. Entre as doações, destaca-se a de Walfrido dos Mares Guia, ex-ministro de Lula, que enviou R$ 100 mil para o petista.

Disputa pela prefeitura de Belo Horizonte será decidida no segundo turno

A disputa pela prefeitura de Belo Horizonte será decidida somente no segundo turno entre Bruno Engler, do PL, que acumulou 34,38% dos votos, e Fuad Noman, do PSD, que obteve 26,54%.