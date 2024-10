Bispo mais idoso do Brasil, dom Edmilson, de 100 anos, vai à urna e vota durante eleição

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-12-2023: Dom Edmilson da Cruz, Bispo Emérito de Limoeiro do Norte, 99 anos de idade, 75 anos de ordenação presbiteral (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O decano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Edmilson Cruz, de 100 anos, fez questão de exercer seu papel como cidadão e registrou seu voto em uma seção em Fortaleza nas Eleições 2024. O líder religioso é o bispo mais idoso do Brasil. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, o bispo emérito da diocese de Limoeiro do Norte esteve acompanhado da Irmã Bernadete. No local, o religioso pediu que "Deus abençoe os eleitos para que exerçam suas funções com sabedoria, humildade e defendendo sempre os mais desfavorecidos".

A história do dom Edmilson

Manuel Edmilson da Cruz foi ordenado sacerdote aos 24 anos e aos 42 anos recebeu a missão de ser bispo pelas mãos do papa Paulo VI – hoje santo da igreja Católica. Ao todo, são 75 anos de sacerdócio e 58 de episcopado.

Conhecido por sua firme defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar e seu testemunho de vida simples, desafiou o regime e renegou uma condecoração como forma de protesto.