Mudança do local de votação e filas; veja relatos dos eleitores

Fila formada antes da abertura da votação para as eleições municipais em Juazeiro do Norte (CE) Crédito: Rogério Brito/Especial para O POVO

Neste domingo, 6, cerca de 156 milhões de pessoas no Brasil devem ir às urnas votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. No Ceará, há relatos de eleitores reclamando da mudança do local de votação e das filas em algumas zonas eleitorais. O autônomo José Bezerra, 57, teve uma surpresa quando chegou ao seu local de votação há 25 anos, o Detran da Maraponga, e recebeu a informação sobre a mudança. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Acompanhado da esposa, ele reclamou com os auxiliares de eleição escalados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e disse estar pensando se ainda conseguiria votar. "Eu tô pensando agora aqui porque eu voto por uma obrigação, entendeu? Mas eu fiquei muito chateado", afirmou.

Ao O POVO, os auxiliares escalados pelo TRE informaram que os casos de eleitores que vieram ao Detran e votam em outro local foram muitos nesta manhã. A maior parte é de idosos, que não conferiram o local de votação nem no aplicativo nem no site do TRE. Eles alertaram que parte dos eleitores da Capital foi transferida para o colégio Universo do Saber. O endereço é Rua 10 (loteamento Parque Verde), número 70, também no bairro Maraponga. O impacto da mudança foi previsto pelo Tribunal, que confeccionou um cartãozinho de papel com o endereço correto, conforme O POVO apurou.

Maria também espera que Caucaia se torne mais acessível, pediu um olhar para as pessoas com deficiência e reclamou das condições da escola onde votou, dizendo que teve dificuldade pra se locomover. Ainda na RMF, em Caucaia, a manicure de 40 anos Sandra Dias falou sobre a necessidade de melhorias em serviços públicos do município. Segunda Sandra, indepentemente de quem for eleito, será necessário trabalhar para ofertar o "básico" à população. “Tá faltando o básico que é saúde e, principalmenmte, educação. Acho que, infelizmente, no momento que a gente se encontra, as escolas estão ao léu”, disse a eleitora.

Maria e Antônio, casal de idosos Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO José Bezerra, autônomo Crédito: Rômulo Santos/Especial para O POVO Filas e santinhos No colégio professor Aldaci Barbosa, no bairro Sapiranga, na capital cearense, o fluxo de pessoas também era tranquilo pela manhã, mas um grande número de santinhos estavam acumulados ao redor. De acordo com os relatos, devido ao acúmulo de papéis, a calçada ficou escorregadia.