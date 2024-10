Candidatos a vereador de Fortaleza envolvidos em episódios de boca de urna são eleitos

Os candidatos a vereador de Fortaleza Aguiar Toba (PRD) e Léo Couto (PSB), envolvidos na tarde deste domingo, 6, em supostos episódios de boca de urna, foram eleitos com, respectivamente, 7.008 e 8.975 votos.

Dois homens atuando em prol dos dois candidatos foram presos em flagrante pelo crime, em locais diferentes da Capital. Um dos casos ocorreu no bairro Jóquei Clube, quando um suspeito foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) portando “santinhos” (peças eleitorais) do candidato Aguiar Toba.

O outro caso ocorreu no Vila União, onde policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da PMCE, prenderam um homem com santinhos do candidato Léo Couto, além de cerca de R$ 1.500 em espécie. Os dois casos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF).