Lula vota em São Bernardo e pede votos a petistas como "presente" de aniversário

Acompanhado por Janja, ministros e candidatos do PT, Lula concedeu entrevista após a votação

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo, 6, às 9 horas, na escola estadual João Firmino, localizada no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista.

O presidente petista foi votar acompanhado da primeira-dama, Janja, e de seus candidatos apoiados à prefeituras de quatro cidades do interior paulista. Além de seus correligionários, Lula esteve acompanhado dos ministros Alexandre Padilha e Luiz Marinho.