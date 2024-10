Eleitor sem biometria pode votar? Entenda como funciona

Com o intuito de possibilitar que mais pessoas estejam aptas a votar para as eleições municipais de 2024, várias campanhas sobre a regularização do título de eleitor foram feitas. No entanto, algumas pessoas não conseguiram realizar o cadastro biométrico. Entenda se isso pode interferir na hora da votação.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a biometria garante mais segurança à identificação do eleitor. Além disso, pode evitar filas nas seções de votação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O último dia 8 de maio foi o prazo final para regularizar o título eleitoral com alterações no cadastro, retirar o primeiro título ou realizar o cadastro biométrico.