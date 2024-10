Resultados Eleições 2024: veja capitais com prefeitos definidos em 1° turno

Para ser eleito em primeiro turno é necessário que o candidato tenha mais que a metade dos votos válidos, ou seja, 50% mais um voto.

Confira as capitais do Brasil que já estão com seus prefeitos eleitos:

Vitória - Espírito Santo (ES): Lorenzo Pazolini (56,22%) - 100% das urnas apuradas

São Luís - Maranhão (MA): Eduardo Braide (69,81%) - 91,53% das urnas apuradas

Recife - Pernambuco (PE): João Campos (77,86%) - 86,74% das urnas apuradas



(Mais informações em instantes)