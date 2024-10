Roberto Pessoa (União) é reeleito prefeito de Maracanaú. Com 100% das urnas apuradas, o atual gestor municipal obteve 62,83% dos votos, com 86.976. Dra Silvana (PL) ficou com a segunda colocação, com 24,76%, seguida de Lucinildo Frota (PDT), com 11,17%.

Pessoa detinha ampla aliança de 10 partidos e seu vice é o ex-secretário de Gestão, Orçamento e Finanças, Gerson Cecchini (PT).



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Acompanhe apuração dos votos ao vivo