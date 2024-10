Eleições 2024: Ceará tem 78 urnas substituídas até o meio dia, segundo TRE

A maioria dos problemas ocorreu no Interior do Estado e está relacionada ao modelo antigo de urnas, datado de 2013. Um balanço completo de todas as intercorrências será divulgado após o encerramento da votação

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) registrou a substituição de 78 urnas eletrônicas no Ceará por problemas técnicos. Os dados são do balanço divulgado pelo órgão às 12 horas deste domingo, 6, no primeiro turno das eleições municipais de 2024.

A maioria das intercorrências foi registrada no Interior. Além disso, nenhuma seção eleitoral do Estado ficou sem funcionamento.

“Essas falhas estão relacionadas, principalmente, ao modelo de 2013, que devido ao tempo de uso apresentava maior probabilidade de falhas. No entanto, todas as urnas com problemas foram trocadas, e não há nenhuma seção eleitoral com funcionamento comprometido”, declarou o secretário de Eleições do TRE, Caio Guimarães, em coletiva de imprensa.