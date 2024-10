Eleições 2024: veja todas as pesquisas divulgadas em Fortaleza neste sábado, 5

Na véspera da eleição para prefeito de Fortaleza, uma série de pesquisas eleitorais foi divulgada na Capital. Abaixo seguem os principais levantamentos publicados neste sábado, 5.

Levantamento do Instituto Datafolha contratado pelo O POVO mostra André Fernandes (PL) com 33% das intenções de votos válidos e Evandro Leitão (PT) com 31%.O levantamento aponta que o candidato do PL tende a ir ao 2º turno contra o candidato do PT.



Votos válidos