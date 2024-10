Com 85% dos votos no Macapá, Furlan é o prefeito eleito com maior percentual nas capitais

O número é quase nove vezes maior que o segundo colocado da disputa no Macapá , o candidato Paulo “50”, do PSOL, que obteve 9,78% dos votos — ou seja, 23.491. Aline “10”, do Republicanos, apareceu na terceira posição, com 3,71% (8.897).

Eleito prefeito no Macapá (AP) com 85,08% dos votos, Doutor Furlan, do MDB, tornou-se o candidato com maior percentual nominal nas eleições municipais de 2024 em capitais do Brasil . O emedebista recebeu 204.291 mil votos.

Com o resultado, Doutor Furlan confirmou a reeleição como prefeito de Macapá, cargo que ocupa desde 2020. Nascido na Costa Rica, o político se mudou para o Brasil ainda com meses de vida, tendo morado em Belém (PA). Posteriormente, se formou em medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e se estabeleceu profissionalmente no Amapá.

João Campos, no Recife (PE), se elegeu prefeito com 78% dos votos

João Campos, do PSB, aparece logo atrás do Doutor Furlan no ranking de candidatos eleitos com o maior percentual nas capitais Brasil. O político recebeu 78,11% da preferência dos eleitores na disputa no Recife (PE), porém com margem quantitativa superior: 725.711 votos computados, uma vez que a capital pernambucana é maior.

A vitória também representou a reeleição de João Campos no cargo.