Ceará tem 15 ocorrências de crimes eleitorais com sete prisões em flagrante

Casos foram relacionados boca de urna, transporte irregular de eleitores, desacato eleitoral, violação do sigilo de voto, recusa ao cumprimento de determinação da Justiça Eleitoral. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS)

O Ceará registrou 15 ocorrências de crimes eleitorais em 12 municípios, com com sete prisões em flagrante entre 0 hora e 14 horas deste domingo, 6, que marca o primeiro turno das eleições municipais. As informações foram divulgadas pelo secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

As ocorrências foram registradas nos municípios Acopiara, Baturité, Pedra Branca, Quixelô, Jaguaretama, Jijoca de Jericoacoara, Iguatu, Jucás, Itarema, Apuiarés, Pacajus e Senador Pompeu, além da detenção de dois candidatos a vereadores em Ereré e Horizonte. Ao todo, 12 suspeitos foram conduzidos por agentes policiais.

A maioria dos casos está relacionada a boca de urna. Há registros ainda de transporte irregular de eleitores, desacato eleitoral, violação do sigilo de voto, recusa ao cumprimento de determinação da Justiça Eleitoral, entre outros crimes eleitorais.