Carlos Bolsonaro bate próprio recorde e é vereador mais votado no Rio de Janeiro

Carlos Bolsonaro foi reeleito vereador com maior número de votos da história da capital fluminense Crédito: Renan Olaz/CMRJ

O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), foi reeleito quebrando o próprio recorde e registrando 130.480 votos. No pleito de 2020, o chamado “02” teve quase metade dos votos recebidos em 2024, tendo alcançado cerca de 71 mil votos, quando foi o segundo mais votado na capital Fluminense, ficando atrás de Tarcísio Motta (Psol). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O melhor desempenho de Carlos Bolsonaro antes das eleições deste ano foi em 2016, quando teve pouco mais de 106 mil votos.

De acordo com o cientista politico, Fábio Andrade, “Bolsonaro investiu muitas fichas na candidatura do Ramagem no Rio e, com isso, conseguiu reavivar o bolsonarismo e fazer com que o filho dele voltasse a ser o deputado mais votado”. “O nome Bolsonaro, nesse caso, impacta significativamente. Mostra que ele tem muita tranquilidade para transferir os votos para os membros do seu entorno familiar. Essa hipótese vai ser testada novamente em 2026, quando seus filhos concorrerão à Câmara e ao Senado”, acrescenta o especialista. Dez mais votados no RJ Apesar do bom resultado de Carlos Bolsonaro, o mesmo não se repetiu com relação ao seu partido, que teve ele como único nome entre os dez mais bem votados.