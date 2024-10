Candidata perde eleição para prefeita por apenas um voto no RN

Candidata a prefeita da cidade de Olho D'água do Borges, no interior do Rio Grande do Norte, Laize Sales (PP) perdeu a eleição do município neste domingo, 6, de uma maneira bastante inusitada.

A política foi superada em apenas um voto pelo adversário Antonimar Amorim, candidato pelo União. Enquanto ele contabilizou 2.178 votos da cidade, ela mobilizou 2.177 eleitores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por meio das redes sociais, após a derrota, Laize compartilhou mensagens de apoio de seus eleitores. "Pé no chão e fé no coração. Estamos mais que juntas", escreveu a uma das apoiadoras via stories do Instagram.