Pesquisa Datafolha RJ: Paes atinge 61% e lidera com folga para prefeito do Rio

A segunda pesquisa Datafolha realizada no Rio de Janeiro, após o registro das candidaturas do TSE e o início da propaganda eleitoral, mostra o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pela reeleição, com larga vantagem em relação aos demais. Paes aparece com 61% dos votos válidos. Ele tinha 59% na pesquisa publicada em 23 de agosto e oscilou 3 pontos para cima.

Na segunda colocação está Alexandre Ramagem (PL), com 24%. Tarcísio Mota (Psol) aparece com 7%.

Votos válidos

Eduardo Paes (PSD): 61%