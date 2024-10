Juiz suspende conta de Marçal no Instagram, mas nega pedido de prisão

Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (Psol), candidatos à Prefeitura de São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook@PabloMarçal; Mateus Dantas em 22/08/2019

Além da suspensão do perfil no Instagram de Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, o juiz eleitoral Rodrigo Capez negou o pedido de Guilherme Boulos (Psol) para a prisão do adversário. A situação ocorre após o ex-coach divulgar laudo falso que associa o pessolista ao uso de drogas. O magistrado aponta que a prisão de Marçal deve ser determinada caso a liberdade do candidato represente perigo. "Para tanto, o próximo passo é determinar se concretamente existe alguma situação de perigo, criada pelo comportamento do imputado, que se enquadre nas hipóteses legais", afirmou Capez. O pedido negado foi estabelecido na mesma decisão que determinou a derrubada do perfil do candidato do PRTB. Conforme o portal Uol, o Ministério Público Eleitoal se manifestou contra a prisão de Marçal.