Eleições 2024: Polícia Civil reforça segurança no Ceará com 81 delegacias em funcionamento

Polícia Civil reforça segurança no Ceará com 81 delegacias Crédito: Alece/Divulgação

Em operação contínua desde as 8h deste sábado, 81 delegacias da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estão ativas para garantir a segurança das eleições deste domingo, 6. O reforço, que deve seguir até as 20h do dia da votação, marca um aumento de 138% em relação ao pleito de 2022, quando 34 delegacias estavam em funcionamento. Cerca de 1.776 policiais civis estarão envolvidos na Operação Eleição 2024, distribuídos em delegacias na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza e em várias regiões do estado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na Capital, seis delegacias distritais, além de unidades especializadas como a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estarão operando para atender possíveis demandas relacionadas ao pleito.

Na Região Metropolitana, cidades como Caucaia, Maracanaú e Eusébio contarão com delegacias plantonistas, enquanto, no Interior, municípios como Sobral, Juazeiro do Norte e Iguatu também terão reforço policial. A ação tem como prioridade garantir a segurança para que os eleitores possam exercer seu direito de voto sem transtornos. Lista de Delegacias em funcionamento Delegacias da Capital 2º Distrito Policial (Meireles)

10º Distrito Policial (Antônio Bezerra)

13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários)

30º Distrito Policial (Conjunto São Cristóvão)

32º Distrito Policial (Bom Jardim)

34º Distrito Policial (Centro)

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)

Delegacia do Aeroporto

Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)