Na véspera da eleição, Fortaleza terá seis pesquisas para prefeito

No próximo domingo, 6, acontece em todo o Brasil a votação para eleger os vereadores e prefeitos dos municípios. Para a preparação do pleito, serão divulgadas seis pesquisas, no dia anterior, sábado, 4, com os cenários da corrida em Fortaleza.

O POVO irá divulgar a última pesquisa Datafolha, contratada pelo grupo para este primeiro turno. Ao todo, já foram feitas quatro e publicadas. O último cenário mostrou André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) empatados na liderança.

Confira todas as pesquisas divulgadas no sábado para prefeito de Fortaleza:

Datafolha, contratada pelo O POVO : 5/10, sábado



: 5/10, sábado 100% Cidades, realizada com recursos próprios: 5/10, sábado



Quaest, contratada pela TV Verdes Mares: 5/10, sábado



Anza, contratada por RM Thenorio Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda/Innovate

Tecnologia: 5/10, sábado



Verita, realizada com recursos próprios: 5/10, sábado



AtlasIntel, contratada por Focus Poder: 5/10, sábado

Além destas, no domingo da eleição também será divulgada uma pesquisa do instituto Ideia, contratada pela FM Jangadeiro.