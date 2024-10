Veja todas as pesquisas da eleição para prefeito de Fortaleza e confira quais ainda irão sair

Faltam três dias para o primeiro turno das eleições municipais. Agregador O POVO reune média de todas as pesquisas

O POVO reúne num só lugar todas as pesquisas publicadas sobre a eleição em Fortaleza, desde maio. Confira avaixo.

Para ajudar a se localizar no meio de tantas pesquisas, O POVO disponibiliza agregador de pesquisas eleitorais. Acesse aqui

Até domingo, dia do 1º turno, há mais sete pesquisas registradas para sair em Fortaleza.

A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.

"O agregador busca resumir o desempenho dos candidatos nas diferentes pesquisas, com objetividade e consistência. É possível visualizar um número confiável que retrata a tendência geral dos resultados de cada candidato", explica Alexandre Cajazeira, cientista de dados do O POVO+.