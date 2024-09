Pesquisa Atlas Crato: desaprovação supera aprovação do prefeito Zé Ailton; Lula é mais aprovado

Zé Aílton, prefeito do Crato Crédito: Divulgação/Assembleia Legislativa

Lula tem a maior aprovação, com 61%, e 35% de desaprovação. Elmano tem 46% de aprovação e 39% de desaprovação. No caso do atual prefeito, a desaprovação supera a aprovação. Ele tem 40% de eleitores que consideram positivo o trabalho, mas 50% que não aprovam. Quanto à maneira como avaliam os líderes de governo, 47% acham o desempenho de Lula ótimo ou bom, 27% consideram regular, percentual quase igual ao ruim ou péssimo, de 26%.

Quanto à maneira como avaliam os líderes de governo, 47% acham o desempenho de Lula ótimo ou bom, 27% consideram regular, percentual quase igual ao ruim ou péssimo, de 26%.

O desempenho do governador Elmano é ótimo ou bom para 36%, número tecnicamente empatado aos 34% que acham regular. O índice é apontado como ruim ou péssimo por 29%. Já o desempenho do prefeito Zé Ailton é considerado ótimo ou bom por 30%, regular pot 25% e ruim ou péssimo por 45%.



Metodologia Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

Nível de confiança: 95%

Período: 13 e 18 de setembro

Entrevistados: 800 pessoas

Registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): CE-07216/2024 Como está o cenário em Crato? São três os candidatos à Prefeitura de Crato. André Barreto (PT) é o candidato de situação, apoiado pelo prefeito Zé Ailton Brasil (PT). Ele disputa com a maior aliança política do Ceará, reunindo 17 partidos. Barreto é ainda o candidato do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro Camilo Santana (PT). Dr. Aloísio Brasil (União Brasil) concorre por uma aliança de oposição entre União Brasil e PL. Embora o PDT esteja na aliança de Barreto, Ciro Gomes causou polêmica ao participar da convenção que lançou Aloísio. Repercutiu ao estar ao lado de bolsonaristas e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), com quem já travou brigas públicas.

Completa a lista de candidatos Lucas Brasil, do PSDB. A AtlasIntel faz pesquisas confiáveis? A AtlasIntel iniciou as atividades em 2017, em Seattle, Estados Unidos, e São Paulo. Em 2019, realizou a única pesquisa a acertar os resultados dentro da margem de erro de todos os candidatos na eleição presidencial da Argentina. Em 2020, foi o instituto com melhor desempenho nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. As pesquisas AtlasIntel tiveram erro médio de dois pontos percentuais, o menor entre mais de 390 institutos, considerando levantamentos estaduais e nacionais. A pesquisa nacional final teve erro de 0,2 ponto percentual.

Nas eleições municipais no Brasil em 2020, foi o instituto que mais se aproximou do resultado em todos os municípios onde fez pesquisa antes da eleição — São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre. Em 2021, teve o melhor desempenho no primeiro turno na eleição presidencial no Chile. Em 2022, foi a única pesquisa a se aproximar do resultado do plebiscito constitucional chileno. Em 2022, realizou a pesquisa que mais se aproximou do resultado do 1º turno da eleição presidencial no Brasil, além das pesquisas mais precisas em 9 dos 11 estados nos quais realizou pesquisas.