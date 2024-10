Eleições em Fortaleza: o que abre e fecha no comércio no domingo, 6

Lojas e quiosques de shoppings de Fortaleza estarão fechados no domingo (06/10), e outros serviços do comércio funcionarão em horário especial; veja

Neste domingo de eleições municipais, as lojas, quiosques e unidades dos Correios, Polícia Federal, Detran e Casa do Cidadão estarão fechados. Confira o horário de funcionamento:

A data não é considerada feriado , no entanto, em Fortaleza, os shoppings terão funcionamento especial e alguns serviços do comércio estarão fechados por conta das eleições municipais . Veja os horários de funcionamento para o dia de votações.

Neste domingo, 6 de outubro (06/10), acontecem as votações do primeiro turno para prefeito e vereador em todos os municípios brasileiros.

Lojas, quiosques, lotérica, Cagece e Clubinho do Mar estarão fechados neste domingo. Confira abaixo o horário de funcionamento do shopping:

Lojas e quiosques estarão fechados neste domingo de eleições. Já as Lojas Americanas, Praça de alimentação, Mercadinhos São Luiz e Day Play funcionarão normalmente. Veja os horários.

Lojas, quiosques e Bilheteria do Teatro estarão fechados neste domingo. Veja o funcionamento dos demais serviços:

Praça de alimentação – 10h30 às 22h Espaço Gourmet – 12h às 22h Aero Jump – 13h às 21h Cinépolis (cinemas) – Funcionamento conforme programação Game Station – 12h às 22h Go Bigger – 13h às 21h Iceland – 13h às 22h Studio Games –13h às 21h Green Life – 8h às 12h Drogasil e Extrafarma – 13h às 21h Pague Menos – 12h às 21h Lojas Americanas – 13h às 21h Mercadinhos São Luiz – 10h às 22h

As lojas, quiosques, lotérica e o Santamed também estarão fechados neste domingo de eleições. Confira a horário de funcionamento dos demais serviços:

Praça de Alimentação – 11h às 21h Quintal do Nortão – 11h às 23h Coco Bambu – 11h às 23h Kinoplex (cinemas) – Funcionamento normal, conforme programação Super Lagoa – 7h às 21h

Lojas, quiosques, Game Station, Clubinho do Mar, lotérica e serviços clínicos estarão fechados na data. Veja o que funciona:

Praça de alimentação – 11h às 21h

Quintal do Jóquei – 11h às 23h

Noélia – 11h às 21h

Cinépolis (Cinemas) – Funcionam normalmente, de acordo com a programação

Green Life Academia – 8h às 12h

Arena Green – 7h às 21h

Lojas Americanas – 13h às 21h

Vila Trampolim – 11h às 21h

Spider House – 11h às 21h

Go Bigger – 15h às 22h

Farmácia – 13h às 21h

Sobre o assunto Eleições 2024: como saber o local de votação?

ViaSul Shopping

Lojas, quiosques, Caixa Econômica e Clínica Sim estarão fechados neste domingo de eleições. Veja o que funciona:

Praça de alimentação – 11h às 21h

Centerplex (Cinemas) – 14h às 22h

Bilheteria Theatro – 12h às 21h

SelFit – 8h às 14h

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques – Fechados

Praça de alimentação –11h às 21h

Centerplex (Cinema) – Funcionamento normal, de acordo com a programação

Sky Fit Academia – 8h às 14h

Farmácia Pague Menos – 11h às 20h

Lojas Americanas – 12h às 21h

Além das lojas e quiosques, a Caixa Econômica Federal, o Detran e a Casa do Cidadão também estarão fechados.

Shopping Benfica

Lojas e quiosques estarão fechados no domingo e demais serviços funcionam em horário especial. Veja abaixo.

Lojas e quiosques – fechados

Praça de alimentação – 11h30 às 22h

Lojas Americanas – 12h às 21h

Cinema – 14h às 20h

Farmácias Pague Menos – 12h às 21h

Mercadinho São Luiz – 7h às 21h

Shopping Aldeota

Neste domingo, 6 de outubro, dia das votações para eleições municipais, o Shopping Aldeota estará fechado. O funcionamento retorna à normalidade na segunda-feira, 7.

Terrazo Shopping

O Terrazo Shopping terá funcionamento especial neste domingo de eleições. Confira:

Lojas e quiosques – Fechados

Praça de alimentação – 11h às 22h

Green Life Academia – 8h às 12h

Supermercado Guará – 7h às 22h

O Terrazo Shopping está localizado na Avenida dos Jardins, 864, no bairro Coaçu, em Eusébio.

Eusébio Shopping

Lojas e quiosques estarão fechados neste domingo. Demais serviços funcionarão em horário especial. Confira:

Praça de alimentação – 10h às 22h

Grupo Cine – De acordo com as sessões disponíveis

Frangolândia – 6h às 00h

Lojas americanas –13h às 20h

Pasto e Pizza – 7h às 23h

Dose Certa – 7h30 às 22h

Smart Fit – 8h às 22h

Mc Donald’s –10h às 00h



O Shopping Eusébio fica na Avenida Eusébio de Queiroz, 1890, no bairro Tamatanduba, em Eusébio.



Shopping Giga Mall

O Shopping Giga Mall não funciona aos domingos, portanto, neste dia de eleições o shopping estará fechado.

Já a Green Life, academia localizada nas dependências do shopping, abre de 8h às 12h.

Lojas no Centro de Fortaleza



Este domingo, 6 de outubro, não é considerado um feriado e portanto, fica a critério de cada loja decidir se irá funcionar na data.