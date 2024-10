Eleitores de Fortaleza com mais de 70 anos prometem sair de casa para votar no próximo domingo

Fortaleza conta com 130.868 pessoas de 70 anos ou mais aptas a votar, de acordo com balanço divulgado pelo TSE. A partir dessa idade, o voto é facultativo

Além de adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas com idade a partir de 70 podem votar de forma facultativa nas eleições. Em todo o País, o número de eleitores nessa faixa etária e que estão aptos a votar é de 14.994.822, conforme balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Fortaleza, 130.868 pessoas de 70 anos ou mais fazem parte do eleitorado e, mesmo sem a obrigatoriedade, parte delas deverão ir às ruas para votar no domingo, 6.



Nesta terça-feira, 1º, o O POVO foi até a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, e conversou com alguns eleitores no local.