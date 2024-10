Candidato a prefeito no AM é preso após fazer "chuva de dinheiro"

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante nesta quarta-feira, 2, o candidato a prefeito de Coari, no interior do Amazonas, Raioni Cabral Queiroz (Mobiliza). Ele foi detido por jogar dinheiro para eleitores durante ato de campanha na praça Getúlio Vargas, localizada na cidade.

O ato do candidato pode configurar corrupção eleitoral, de acordo com o art 299 da legislação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É crime “dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o candidato, em um monumento no alto da praça, jogando cédulas para as pessoas que se acumularam em volta e disputavam o valor.