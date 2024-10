Em evento, Capitão Wagner chora e pede "oportunidade" a eleitores: "A nossa hora chegou"

Capitão Wagner (União), candidato a prefeito de Fortaleza, chora em evento e diz que a "sua hora chegou" Crédito: Reprodução/Instagram: capitaowagnersousa

O candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), se emocionou e chegou a chorar emeventorealizado com mulheres em seu comitê central na segunda-feira, 30. Na ocasião, ele lembrou de sua juventude e o que chamou de "concessões" para se preparar para ocupar o cargo. Wagner citou que abriu mão de acompanhar o crescimento dos filhos e da convivência familiar, além de ter sido secretário da Saúde de Maracanaú, o que segundo ele, foi feito com a convicção de que conseguiria se eleger prefeito da Capital.

"Me lembro do tanto que eu estudei, me dediquei pra chegar aonde eu cheguei. Tem gente por aí tentando nos desacreditar. Eu não abri mão de acompanhar o crescimento dos meus filhos à toa, eu não abri mão da minha convivência familiar à toa, eu não fui secretário da Saúde de Maracanaú pra melhorar a saúde daquelas pessoas à toa, tudo isso que fiz foi com a convicção de que nossa iria chegar e ela chegou. A nossa hora chegou", afirmou.