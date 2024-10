Direitos de resposta agitam última semana de campanha em Fortaleza

Direitos de resposta agitam reta final da campanha em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Sarto, por seu lado, acusado pelo candidato do PL de obrigar servidores públicos terceirizados a participar da campanha, aparece em vídeo na conta de André, após a Justiça determinar direito de resposta. O registro foi gravado na Praça do Ferreira, no Centro da Fortaleza. Em cima de um palanque, Sarto afirmou: "galera, eu to aqui para o direito de resposta por uma fake news que o André Fernandes (PL) cometeu. E, André, tá aqui o meu direito de resposta." Sarto vira a câmara apontada para si, dirigindo-a aos apoiadores, reunidos na praça. O público, então, canta: "'ô, painho, na periferia só tá dando amarelinho. Tá lindo, tá lindinho, é 12, tá lindinho. É 12, tá lindinho, é Sarto de novo'". Após publicar o vídeo, Fernandes foi nos comentários da própria postagem e provocou o adversário. "Realmente, o prefeito não obriga os terceirizados a participarem das manifestações. Nesse vídeo dá pra ver claramente que só tinham voluntários", comenta André.