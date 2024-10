Tamboril: Moradores denunciam ameaças de facção para votarem em candidato

Os indivíduos também teriam questionado sobre as preferências políticas dos moradores na disputa à Prefeitura do município

A Secretaria de Segurança de Tamboril, a 287 km de Fortaleza, informou que recebeu denúncias anônimas de que supostos integrantes de uma facção criminosa estariam abordando moradores do distrito de Carvalho, a 22 km da sede do município, questionando sobre as preferências políticas na eleição para prefeito do cidade. Além disso, a denúncias citam que a dupla apontou estarem "fechada" com um candidato a prefeito.

De acordo com a denúncia, os indivíduos teriam ido até as casas de populares na região e ainda fizeram chamada de vídeo com um homem identificado por eles como "chefe". O homem teria ordenado que os moradores votassem em um candidato a prefeito. O POVO opta por não divulgar os nome do suposto político por não haver uma acusação formal contra ele.