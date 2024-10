Grupo Flow não recebeu repasses da Prefeitura de São Paulo, ao contrário do que diz Marçal

É enganosa a afirmação de Pablo Marçal (PRTB) de que o Grupo Flow, responsável pelo Flow Podcast, teria recebido R$ 474 mil da Prefeitura de São Paulo Crédito: Projeto Comprova

Enganoso: O Grupo Flow não recebeu R$ 474 mil da Prefeitura de São Paulo, diferentemente do que alegou Pablo Marçal (PRTB). O ex-coach, que é candidato a chefe do Executivo municipal paulistano nas eleições de 2024, falou sobre a existência dos repasses após ser expulso de debate promovido pelo grupo no dia 23 de setembro. Conteúdo investigado: Vídeo publicado no Instagram em que Pablo Marçal afirma que o podcast Flow teria recebido R$ 474 mil da Prefeitura de São Paulo, além de carrossel de imagens no TikTok com a mesma acusação. Onde foi publicado: Instagram e TikTok.

Conclusão do Comprova: É enganosa a afirmação do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), de que o Grupo Flow, responsável pelo Flow Podcast, teria recebido R$ 474 mil da gestão municipal. A insinuação foi feita em um vídeo, após o debate promovido pelo grupo no dia 23 de setembro, ocasião em que o ex-coach foi expulso por descumprimento de regras. Marçal fez a declaração seguida de alguns questionamentos enquanto respondia a uma caixinha de perguntas no Instagram. “A empresa que fez o debate ontem [23] recebeu R$ 474 mil da Prefeitura de São Paulo. Você sabe em que guerra eu estou enfiado aqui? O que está por trás do consórcio comunista do Brasil?”, indagou. Os pagamentos foram feitos, na verdade, a uma empresa homônima, a Flow Mídias e Publicidade Ltda. Conforme consulta realizada pelo Comprova ao Portal da Transparência da Prefeitura de SP, não há registro de repasses ao Grupo Flow. O valor mencionado por Marçal se refere, na verdade, a dois pagamentos que totalizam R$ 474.999,62, realizados em 2023 para a Flow Mídia e Publicidade, empresa com CNPJ e sede diferentes do Grupo Flow, o qual negou relação entre os dois empreendimentos.

De acordo com os dados disponíveis no Portal da Transparência, o primeiro valor pago à Flow Mídia e Publicidade, no valor de R$ 65.972,22, é referente à “inserção de display e vídeo” na internet entre os dias 25 e 30 de novembro de 2023. Já o segundo pagamento, no valor de R$ 409.027,40, é referente à “inserção de display e vídeo nos principais portais de programática do ‘O Estado de São Paulo’”, entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2023. A Flow Mídia e Publicidade Ltda, CNPJ: 46.198.048/0001-57, tem sede registrada no bairro de Samambaia Norte, em Brasília (DF), está ativa desde abril de 2022 e conta com Wladimir Lenin Santos Araújo como sócio-administrador. A empresa não retornou às tentativas de contato do Comprova. Já a Estúdios Flow Produção de Conteúdo Audiovisual Ltda., da qual faz parte o Flow Podcast, está ativa desde 2020, opera com o CNPJ 37.728.635/0001-10 e tem sede localizada em Vila Prudente, na capital paulista. O apresentador Igor Rodrigues Coelho, conhecido como Igor 3K, é um dos sócios. Em um comunicado, o Flow repudiou as declarações feitas por Pablo Marçal, onde ele acusa o grupo de “parcialidade, manipulação e recebimento de verbas da Prefeitura de São Paulo”.

“Essas alegações são completamente infundadas e atentam contra nossa reputação, construída com dedicação, transparência e ética. Reafirmamos que não recebemos nenhuma verba da Prefeitura”, consta em trecho da nota. O Flow também fez uma investigação própria, que chegou aos mesmos resultados que a apuração do Comprova. O grupo ressaltou, ainda, que o debate foi realizado de maneira independente. “Investigamos o assunto e constatamos dois pagamentos em 2023 à empresa Flow Mídia e Publicidade Ltda, empresa que não faz e nunca fez parte do Grupo Flow. Realizamos o debate de forma independente e inédita, com o objetivo de servir ao interesse público”, esclareceu o comunicado.

O Comprova também procurou a assessoria de Marçal para obter um posicionamento acerca das falas distorcidas, mas não houve respostas até a publicação deste texto. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, informou que “nunca fez qualquer tipo de compra de mídia com o Grupo Flow”. Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano. Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 1º de outubro, o conteúdo alcançou mais de 2 mil visualizações no Tik Tok e mais de 66 mil visualizações no Instagram.