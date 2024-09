Para reta final, RC cita frentes da campanha de Sarto: propostas e passado dos adversários

Ex-prefeito diz estar otimista com reta final e afirma que, na área do confronto, Sarto se diferenciará dos demais candidatos ao fazer comparação entre biografias

Para o período, diz RC, a campanha pedetista atuará em duas frentes principais: divulgação das realizações de Sarto e das diferenças dele para os adversários."Uma tarefa dupla: uma é ser uma campanha assertiva, de lembrar as realizações e de mostrar que quem fez é quem tem moral para continuar as mudanças que estão ai", disse.

Principal apoiador da candidatura de José Sarto (PDT) à reeleição , o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) afirmou ao O POVO que as duas últimas semanas que separam a população da primeira ida às urnas — marcada para 6 de outubro — serão as mais decisivas. É quando ele acredita que o eleitor colocará o tema "eleição" em primeiro plano.

E seguiu: "Por outro lado, na área do confronto, é se diferenciar de algumas outras candidaturas, porque há grandes distinções na biografia e nas equipes, nos times. Sim, a gente vai ser uma campanha assertiva, mas uma campanha, também, que contraste as diferenças do Sarto e da sua equipe, do seu legado, de outros candidatos que estão ai", antecipou Roberto Cláudio, para quem, quando "alguns candidatos" tiverem seus passados conhecidos, serão "pedaços nevrálgicos" na disputa.

O ex-prefeito da Capital tece ainda avaliação segundo a qual as redes sociais e inserções de rádio e televisão já desempenharam maior parte de seus papéis. Dessa maneira, RC atribui relevo aos dois debates que estão por vir (TV Cidade e TV Verdes Mares) e longas entrevistas em órgãos de imprensas. Sarto será sabatinado no O POVO News 1ª Edição, em 2 de outubro.

"O que eu acho é que essas duas semanas é onde o povo bota a lupa. Todos os detalhes que valem a pena ou que estão na pauta do povo, no ambiente de preocupações, serão observados. Tem um tipo de verdade que nenhum marketing, que nenhum de treinamento esconde", afirmou RC, para na sequência citar uma campanha adversária, a do PT.