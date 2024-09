Justiça manda Evandro retirar das redes posts impulsionados contra Sarto

O autor da decisão, juiz Victor Nunes Barroso, ressalta que a crítica política é legítima do processo eleitoral, o que se percebe são críticas a respeito do comportamento do candidato adversário pertencente à coligação representante durante a campanha eleitoral, o que se mostra natural e esperado no embate político".

"No caso em espécie, em análise sumária e não exauriente do conteúdo da postagem, o que se percebe são críticas a respeito do comportamento do candidato adversário pertencente à coligação representante durante a campanha eleitoral, o que se mostra natural e esperado no embate político, mas não permitido pelo uso do impulsionamento".