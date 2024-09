Justiça proíbe Sarto de impulsionar posts sob pena de ter perfis bloqueados

"Dessa forma, de fato, as tutelas inibitórias concedidas no bojo das representações, ainda que estabelecendo multas em caso de descumprimento, não têm sido suficientes para cessar o desvirtuamento da legislação eleitoral", afirma o magistrado sobre a campanha do PDT.

A Justiça Eleitoral determinou que o prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição, suspenda todos os impulsionamentos das publicações feitas nas redes sociais. A decisão atende parcialmente ao pedido da campanha de Evandro Leitão (PT). A decisão é válida para todo teor de postagens: favoráveis à sua candidatura ou com críticas aos adversários. Na liminar, o desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire estabelece que, em caso de novo impulsionamento, todos os perfis da campanha serão suspenso até o fim do primeiro turno, em 6 de outubro.

A campanha de Evandro havia pedido inicialmente que Sarto fosse banido das redes socias. O desembargador Luciano Nunes, porém, concedeu a liminar em termos parciais. Isto é, bloqueiou toda possibilidade de impulsionamento nas redes do prefeito. Em seguida, determinou que o Facebook divulgue os valores pagos pela campanha de Sarto com vídeos de teor negativo contra os adversários. E deixou a suspensão total das redes para o caso de descumprimento.

Leia na íntegra a nota de Sarto:

"A decisão judicial que proíbe impulsionamentos é uma tentativa de censurar nossa campanha e de impedir o debate político. A medida extrema não apaga nem muda os fatos e a verdade. Evandro Leitão disse ter medo de enfrentar facções criminosas ao se posicionar contra a CPI do Narcotráfico. Da mesma maneira, a decisão não apaga que a omissão do Governo do Estado tem elevado a criminalidade a patamares inaceitáveis na Capital, com uma onda de crimes comandados de dentro dos presídios. A verdade é que o PT prometeu um Ceará três vezes mais forte e a atual gestão estadual tem feito uma segurança três vezes mais fraca. Todas essas informações são de interesse público e a população tem direito de conhecer quem são os candidatos à Prefeitura e como se posicionam sobre assuntos importantes para a Cidade."