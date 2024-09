Em primeira agenda durante as férias, Camilo participa de carreata no José Walter

FORTALEZA-CE BRASIL, 23-09-2024 Em 1º dia de férias do MEC, Camilo participa de carreata com Evandro (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: JoaoFilho Tavares

“A campanha tem crescido constantemente, a partir do momento em que a população conhece o Evandro, conhece as propostas do Evandro, os apoios importantes que o Evandro tem, até porque eu fui governador, sei da importância de você ser um gestor e, tendo o Governo Federal, tendo o Governo Estadual, alinhado, quem ganha com isso é a população”, disse.

O ex-governador também afirmou que estão “otimistas”, pontuando o crescimento de Evandro nas últimas pesquisas eleitorais. “A expectativa é que, até a reta final no dia 6, o Evandro possa ter uma grande votação pela população para compreender a importância desse projeto na cidade de Fortaleza”. Camilo ficará longe do MEC até o dia 4 de outubro e, durante o período, deverá se dedicar às campanhas dos candidatos da legenda no Estado. No último sábado, 21, o ex-governador participou de motociata com o candidato Fernando Santana (PT), em Juazeiro do Norte.