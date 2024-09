SOS Voto: saiba como denunciar fake news nas eleições 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou o canal aberto SOS Voto, um disque-denúncia com o número 1491. Disponível para toda a população, o recurso foi idealizado para receber relatos de mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral nas redes sociais.

O número 1491 funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h, e no sábado, das 9h às 17h. Com capacidade de receber até mil ligações diárias, o canal oferece serviços de registro e orientação dos fatos denunciados. Foi criado para o TSE pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que faz parte do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia (CIEDDE).

O disque-denúncia é uma ferramenta auxiliar do Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade), que reúne os relatos de desinformação eleitoral e pode ser acessado pela internet. O serviço recebe e encaminha as informações feitas por telefone, além de orientar as cidadãs e os cidadãos sobre como registrar suas denúncias diretamente online, por meio do Siade. Caso sejam consideradas válidas, as denúncias serão enviadas à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou à juíza ou ao juiz eleitoral responsável.