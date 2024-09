Carros de som: O que pode e o que não pode na campanha eleitoral

Legislação eleitoral prevê uso de carros de som, minitrios e trios elétricos e também impeditivos para a utilização dessas ferramentas durante as campanhas eleitorais. Crédito: Fabio Lima

Com presença garantida em campanhas eleitorais, os carros de som multiplicam-se durante o período eleitoral. Em Fortaleza, ao sair pelas ruas, não é raro se deparar com um ou outro veículo utilizando a ferramenta para fazer propaganda eleitoral ou pedir votos a candidatos. No entanto, há uma legislação própria sobre o tema e impeditivos previstos em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o uso de carros, minitrios e trios elétricos. A Resolução Nº 23.610/2019, do TSE, versa sobre as regras para a propaganda eleitoral nas ruas, entre elas as questões envolvendo a utilização desses veículos. "A utilização de carro de som ou minitrio é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios", prevê o texto, acrescentando ainda observações como o limite de 80dB (decibéis) de nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo.

Embora haja legislação sobre a questão, é possível ver que alguns carros transitam fora das normas estabelecidas, muitas vezes sem estar participando de carreatas, passeatas e caminhadas. Sobre a legislação vigente e os casos de descumprimento, O POVO ouviu o advogado Fernandes Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará (OAB-CE). “Carro de nenhuma espécie de som pode ser utilizado dessa maneira. A legislação prevê exclusão dos carros de som em todo e qualquer ato político. A exceção de caminhadas, carreatas e passeatas. Trios elétricos, os grandes trios, também são excluídos nessa questão. Podendo servir apenas como som fixo para um comício, por exemplo”, explica.