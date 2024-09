Em sabatina, Evandro defende ampliar horário de postos e critica André: "Não tem equilíbrio"

Candidato do PT, Evandro Leitão (PT) foi sabatinado no O POVO News Crédito: FÁBIO LIMA

E adicionou: "Fortaleza não pode estar à merçê de pessoas que não têm equilíbrio, que não tenha o mínimo de experiência para governar uma cidade do tamanho da nossa e com tantas desigualdades, com tantos problemas que nós temos. Portanto, é essa a observação que eu faço. Não to querendo agredir A, B ou C. Pelo contrário, a população deve fazer a sua avaliação para saber bem escolher seu representante, aquele que irá representar legitimamente a partir de 1º de janeiro de 2025." Para Evandro, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), passa somente "mão de tinta" em postos de saúde onde, segundo ele, faltariam remédios, médicos e demais profissionais de saúde. Evandro foi o terceiro sabatinado pelo programa O POVO News 1ª Edição. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. "Aliás, até os que ele está reformando estão caindo, né? Caiu um teto de um hospital, o Hospital Gonzaguinha da Messejana, inclusive ferindo duas pessoas, duas profissionais. Nós temos que colocar para funcionar o que já existe com a estrutura existente", defendeu o candidato do PT aos entrevistadores Ítalo Coriolano e Guálter George, ambos colunistas do O POVO.

No último dia 14, o teto do alojamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha de Messejana, caiu sobre duas técnicas de enfermagem. Uma foi atingida na cabeça; a outra, no ombro. Propostas para saúde No campo das propostas para a saúde, Evandro afirmou que pretende criar o programa Terceiro Turno, de maneira que os postos de saúde estejam abertos até 21 horas. "Vamos reabrir todas as emergências que foram fechadas, inclusive o Hospital Nossa Senhora da Conceição lá no Conjunto Ceará. Nós vamos criar um programa chamado Mais Saúde, onde vamos fazer parcerias com clínicas populares para que a população possa fazer exames e consultas nessas clínicas populares", adicionou Evandro.

Veja entrevista na íntegra: Evandro defende maior rigor na triagem de pacientes que vão ao IJF Conforme o candidato, o Instituto Doutor José Frota, o IJF, enquanto hospital de alta complexidade, deve atender somente pacientes com este perfil. Ele promete, então, que os sistemas das unidades de saúde de Fortaleza operem articulados entre si.