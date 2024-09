PL gasta R$ 2,7 milhões com candidaturas da família Bolsonaro nas eleições de 2024

O Partido Liberal (PL) gastou R$ 2,7 milhões com as candidaturas da família Bolsonaro no pleito de 2024 até esta quarta-feira, 18. Três membros estão concorrendo: Jair Renan é candidato a vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina; Carlos Bolsonaro disputa novamente uma vaga Câmara Municipal do Rio de Janeiro; e Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente, quer ser prefeito no interior de São Paulo. O partido tem R$ 886,8 milhões do Fundo Eleitoral.

Entre os postulantes, apenas Carlos recebeu uma doação nominal do pai, e Renato é o único que doou para a própria campanha. Dos três, somente Jair Renan tem doações tanto do PL nacional quanto do municipal. Procurado pelo Estadão para comentar os valores repassados à família Bolsonaro, o Partido Liberal não respondeu às tentativas de contato.

Carlos Bolsonaro